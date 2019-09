De Amsteltram, de vernieuwde tramlijn die in december 2020 vanaf station Zuid naar Westwijk in Amstelveen gaat rijden, krijgt het nummer 25.

De Amsteltram vervangt de oude lijn 51 naar Amstelveen. Volgens het GVB kon 51 niet meer terugkeren als tramnummer, omdat deze lijn inmiddels doorrijdt naar Sloterdijk.

De vervoerder heeft ook een aantal andere tramnummers overwogen. "Lijn 10 was geen optie, omdat deze lijn vorig jaar nog in gebruik was. We gebruiken namelijk alleen oude nummers wanneer deze ten minste vijf jaar niet meer in gebruik zijn", aldus vervoerkundige Jaap Feitsma.

Lijn 25 reed tot december 2013 tussen Amsterdam Centraal en de President Kennedylaan in Zuid. "Dit nummer was nu dus beschikbaar."

De komende anderhalf jaar wordt nog gewerkt aan het gereed maken van de vernieuwde tramlijn naar Amstelveen. Afgelopen zomer werden in zes weken tijd twee onderdoorgangen gegraven waar de lijn in de toekomst doorheen zal rijden.