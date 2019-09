Het is voor de gemeente niet mogelijk om de verhuurders van woningen in het project Rhapsody in de Kolenkitbuurt te dwingen de huurprijzen te verlagen, liet wethouder Laurens Ivens (Wonen) woensdagochtend weten in een commissievergadering in de Stopera.

Volgens Ivens heeft de gemeente bekeken of de verhuurders de erfpachtregels hebben overtreden.

"De conclusie is dat Rhapsody gebruik heeft gemaakt van de interpretatieruimte van de bijzondere bepalingen, maar dat leidt niet tot de conclusie dat de regels zijn overtreden", zei Ivens. "We zijn dus helaas niet in de positie om lagere aanvangshuurprijzen af te dwingen."

Het project kreeg van het stadsdeel korting op de grondprijs om middenhuur te kunnen realiseren. Verhuurders adverteerden met huren van tussen de 800 en 1.000 euro. Veel woningen kosten echter ruim 1.200 euro per maand, exclusief servicekosten van 99 euro.