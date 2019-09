Een persoon is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een brand in een woon- en zorgcentrum voor ouderen met dementie op de Van 't Hofflaan in Amsterdam-Oost.

De brand brak even voor 14.00 uur uit. Volgens de brandweer ging het om een kleine brand die snel onder controle was. Een bewoner liep hierbij wel ernstige brandwonden op en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Enkele personeelsleden ademden ook rook in. Zij zijn ter plekke behandeld door ambulancepersoneel.

De brandweer is momenteel bezig met het ventileren van het pand. Hoe en waar de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan.