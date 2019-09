De Amsterdamse politiechef Frank Paauw is bezorgd over het wapengebruik onder jongeren. Volgens hem verandert de straat- en jeugdcultuur en moeten de overheid en de maatschappij ingrijpen.

"Soms zie je jongeren onder de vijftien jaar al met een mes rondlopen. Het wapenbezit zelf, het bij zich dragen van messen, begint gemeengoed te worden", aldus hoofdcommissaris Frank Paauw dinsdag in het AT5-programma Het Verhoor.

Jongerenwerkers trokken afgelopen vrijdag in het AT5 Nieuws aan de bel over rapgroepen die elkaar online uitdagen, bedreigen en niet terugdeinzen voor geweld. Ook de achttienjarige jongen die vorige week dinsdagavond werd doodgestoken bij de Florijn-flat in Zuidoost figureerde in zo'n video.

'We moeten huidige aanpak intensiveren'

"Het is vreselijk. Dit geeft alleen maar de urgentie aan dat we de huidige aanpakken nog veel meer moeten intensiveren", reageert Paauw. "En dan bedoel ik niet alleen repressief, maar ook preventief."

De politiechef doelt op drill music, een fenomeen dat vanuit Chicago is overgewaaid naar Londen. De rapvorm bevat vaak gewelddadige teksten waarmee rappers een inkijkje proberen te geven in het harde leven van jongeren in een buitenwijk.

'Ze steken ook echt'

In een van de Amsterdamse video's zijn rappers te zien die zwarte kleren dragen. Ze zwaaien met gigantische messen en wanen zich anoniem door hun bivakmutsen. "Ze praten niet alleen over steken, ze steken ook echt", vertelde een jongerenwerker vrijdag.

"De straat- en jeugdcultuur is echt hard aan het veranderen. Dat zal betekenen dat we als overheid en als maatschappij, ook als het gaat om het melden, hele forse stappen moeten maken, om hier het tij te keren", zegt Paauw.

De politiechef ziet meer soortgelijke filmpjes, die dan weer uit Engeland zijn over komen waaien, en dat baart hem zorgen. Vuurwapens worden daar minder gebruikt, maar het aantal steekpartijen met dodelijke slachtoffers is daar de afgelopen jaren fors gegroeid. "Wij moeten hier echt een rem op zetten", aldus Paauw.