Amsterdam heeft in 2035 naar verwachting ruim een miljoen inwoners. De stad kan daarmee de eerste miljoenenstad in Nederland worden, blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag publiceerde.

In totaal zouden er in 2035 150.000 inwoners bijkomen in de stad. In 2018 woonden er 854.000 mensen in Amsterdam, in 2035 zijn dat er naar verwachting 1.006.400. Het gaat om een toename van 17,8 procent.

Van de vier grootste steden krijgt Utrecht er relatief de meeste inwoners bij. De Domstad groeit met 22,5 procent tot een totaal van 425.000 inwoners. In Rotterdam zal het inwonertal volgens het CBS naar 732.300 groeien en in Den Haag naar 608.900.

Naar verwachting zal Nederland in 2035 in totaal 18,3 miljoen inwoners hebben, een miljoen meer dan nu. Vooral de grote en middelgrote steden, gemeenten met ten minste 100.000 inwoners, zullen groeien.