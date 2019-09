Een fietser is in de nacht van maandag op dinsdag zwaargewond geraakt door een aanrijding met een huurauto van Car2go op de Stadhouderskade in Amsterdam.

Het ongeluk gebeurde rond 2.15 uur, vlak voor het Marriot Hotel.

De Stadhouderskade was lange tijd afgezet in verband met het ongeval. Meerdere ambulances en ook een helikopter van het Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen op het ongeluk af. Het slachtoffer is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie meldt dat hij niet in levensgevaar is en dat hij momenteel op de medium care ligt.

Wat er precies is gebeurd, wordt momenteel onderzocht. De bestuurder van de auto, een 33-jarige man uit Purmerend, is door de politie voor verhoor meegenomen naar het bureau.