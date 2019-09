Sinds snorfietsers op de rijbaan moeten rijden, is het aantal ernstige ongevallen afgenomen, vertelde wethouder Sharon Dijksma van Verkeer maandagavond aan de gemeenteraad.

Tussen april en augustus zouden tien ernstige ongelukken met snorfietsen hebben plaatsgevonden; in diezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 53. Het fietspadverbod ging in april in. Ook moeten snorfietsbestuurders een helm dragen, anders riskeren zij een boete van 95 euro.

Dijksma bestrijdt de kritiek dat het verkeer onveiliger is geworden door het verbod. Snorfietsers zouden erg ongelukkig zijn met de nieuwe regel.

Aan het einde van dit jaar wordt de maatregel onder de loep genomen en wordt bekeken of de forse daling te danken is aan het verbod. Ook wordt gekeken of de snorfiets in het hele land verbannen kan worden naar de rijbaan.