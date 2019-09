Bij een botsing tussen een taxi en een bus in de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost is zaterdagavond rond 18.30 uur een gewonde gevallen.

Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Over de identiteit is nog niets bekendgemaakt.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.