De gemeente Amsterdam voert een nieuwe methode voor het ophalen van grofvuil in. In plaats van vaste ophaaldagen kunnen inwoners hun grofvuil aanmelden bij de gemeente, waarna de gemeente op een vaste dag in de week het afval komt ophalen.

De gemeente gaat, naast het ophalen van het gemelde grofvuil, ook het niet-gemelde afval dat erbij is geplaatst meenemen. Daarnaast komt er een online afvalwijzer, waarin door bewoners een afspraak kan worden gemaakt. De methode wordt voor heel Amsterdam hetzelfde, schrijft wethouder Laurens Ivens in een brief aan de gemeenteraad.

In 2018 is de gemeente begonnen met een testperiode in Watergraafsmeer. In plaats van vaste ophaaldagen waarop bewoners hun grofvuil aan de straat konden zetten, begon de gemeente toen met het ophalen op afspraak.

De pilot verliep in het begin niet goed. Zo leidde die ertoe dat bewoners voor drie dagen in de week afspraak konden maken, waardoor niet één maar drie dagen afval op straat lag. Ook werden bewoners niet goed geïnformeerd en werd afval niet op tijd opgehaald.

Uitvoering moest worden verbeterd

Eind 2018 besloot de gemeente de test te verlengen, zodat de uitvoering op orde kon gebracht. Op basis van de evaluatie van de verlengde pilot is nu besloten de nieuwe methode in heel Amsterdam in te voeren.

In het centrum wordt deze methode al langer toegepast. In de andere buurten zal het stap voor stap worden ingevoerd. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de resultaten per buurt, omdat niet voor elke buurt dezelfde methode goed werkt, aldus Ivens.