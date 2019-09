Lachgasverkoper Deniz Üresin heeft besloten om donderdag geen ballonnen uit te delen tijdens de demonstratie bij de Stopera. Eerder kondigde hij aan zo'n twintigduizend ballonnen aan te gaan bieden.

De lachgasverkoper vindt dat hij wordt tegengewerkt door de politie en gemeente. Daarom organiseert hij donderdagavond om 20.00 uur een manifestatie voor de Stopera.

In eerste instantie was Üresin van plan om daarbij lachgasballonnen uit te delen. De gemeente liet woensdag weten dit niet toe te staan "vanwege een realistische kans op wanordelijkheden". Mocht Üresin toch doorgaan met zijn plan, dan zou er een dwangsom volgen. In dat geval moest hij 25.000 euro betalen.

Üresin wilde aanvankelijk niet inbinden, omdat hij zich vernederd voelt door de overheid. "Ik word alleen maar bozer. Wiet en alcohol worden gedoogd, ze praten over het legaliseren van MDMA, maar wij worden tegengewerkt", zei hij.

Uiteindelijk besloot hij zijn plan in te trekken. "We doen ons best om de demonstratie vredig te laten verlopen. We willen geen chaos veroorzaken", aldus de lachgasverkoper.