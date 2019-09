De politie heeft woensdag het rijbewijs van de automobilist die na een achtervolging in Westpoort in Amsterdam crashte ingenomen. Het blijkt om een 27-jarige man te gaan.

Agenten zetten de achtervolging in nadat de man doorreed bij een algemene verkeerscontrole op de Seineweg. Van daaruit reed hij op zeer hoge snelheid de Basisweg op, waar hij in botsing kwam met een vrachtwagen en vervolgens tegen een stoplicht aan knalde. De vrachtwagenchauffeur bleef hierbij ongedeerd.

De bestuurder raakte zelf lichtgewond door de crash. Agenten hebben hem daarom uit de auto geholpen. De man begon daarop echter met zijn vuist tegen de helm van een agent te slaan, waarop hij onmiddellijk in de boeien is geslagen.

Na de arrestatie ontdekten agenten al snel een tas met contant geld in de auto. Even later bleek de man ook nog meerdere telefoons bij zich te hebben, naast verpakkingen met daarin vermoedelijk harddrugs. Een drugstest wees uit dat de bestuurder mogelijk onder invloed van THC (de belangrijkste werkzame stof in cannabis) was, meldt de politie nu.

Nadat zijn verwondingen in het ziekenhuis toch bleken mee te vallen, is de man overgebracht naar het cellencomplex van de politie. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) heeft inmiddels een onderzoek naar de toedracht van het ongeval ingesteld.