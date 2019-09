De gemeente onderzoekt of de lap grond tegenover het Paard van Noord in Amsterdam-Noord geschikt is als doorstroomlocatie voor een groepje stadsnomaden. Het gaat om een stuk grond aan de Landsmeerderdijk.

Omwonenden zijn daar donderdag van op de hoogte gesteld door middel van een brief. De gemeente doet de komende maanden onderzoek naar de bodem van de Landsmeerderdijk en naar de kosten om de locatie om te vormen tot een doorstroomplek voor stadsnomaden die behoefte hebben aan een huis.

Vorige week werd bekend dat de stadsnomaden op 30 september moeten verhuizen. Ze gaan dan van hun huidige plek aan de Contactweg naar de Westpoortweg, enkele kilometers verderop.

Voorwaarde voor de verhuizing was dat zij allemaal mee moeten werken aan een screening door de GGD. De screening is onder meer bedoeld om hun 'woon- en zorgbehoefte' in kaart te brengen.

Wanneer er stadsnomaden zijn die inderdaad een woonbehoefte hebben die een caravan overstijgt, kunnen ze worden verplaatst naar de zogenoemde doorstroomlocatie. Vanaf daar worden ze dan verder geholpen.

Het is nog onduidelijk wanneer de doorstroomlocatie er precies moet komen. Ook het aantal nomaden dat mogelijk van deze voorziening gebruik gaat maken, is nog niet bekend.