Klimaat Is recreatief gebruik van lachgas werkelijk slecht voor het klimaat? Verschillende media schreven afgelopen week over de klimaatimpact van het gebruik van lachgaspatronen. Lachgas is een zeer krachtig broeikasgas. En dus kan ook recreatief gebruik een flinke impact hebben op het milieu, waarschuwde Milieudefensie in een persbericht. We rekenen het nog even na.