De kruising van de Johan Huizingalaan en de Pieter Calandlaan is woensdagochtend tijdelijk afgezet omdat er een explosief was achtergelaten na een mislukte plofkraak vlak bij het Sierplein. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest in actie komen om het explosief op te ruimen.

Omwonenden hoorden in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 4.30 en 5.00 uur een harde knal.

De politie bevestigt woensdagmiddag dat er een explosief in de geldautomaat in de buurt van het plein zat. De EOD is de hele ochtend bezig geweest om de automaat te onderzoeken.

Inmiddels is het aangetroffen explosief naar een veilige plek vervoerd, waar het tot ontploffing wordt gebracht. Het afgezette gebied is inmiddels weer vrijgegeven.