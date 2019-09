De politie doet onderzoek naar het mogelijk geloste schoten in de lucht op dinsdagmiddag in de Kloekhorststraat in Bijlmer-Oost in Amsterdam.

De politie laat weten dat er ter plaatse geen gewonden aangetroffen zijn. Ook zijn er voor zover bekend nog geen verdachten aangehouden.

Volgens Het Parool zijn de schoten gelost in de straat waar een 23-jarige crimineel, die maandag werd geliquideerd op Curaçao, is opgegroeid. Zijn familie zou nog in de desbetreffende straat wonen.

Of er een verband is tussen het lossen van de schoten en de liquidatie, kan de politie nog niet bevestigen. De politie komt later met meer informatie.