Een onafhankelijk bureau heeft maandag na onderzoek vastgesteld dat er geen chroom-6 is vrijgekomen tijdens werkzaamheden aan trams op de Havenstraat in Amsterdam.

Het bureau heeft op zowel de GVB-locatie op de Havenstraat als die in Diemen monsters genomen op verschillende plekken in de werkplaatsen. "Die gaan naar het lab en daar worden ze onderzocht", legt Jan Kegelaer van RPS Analyse uit.

De vervoerder informeerde het personeel vorige week dat zij mogelijk in aanraking waren gekomen met chroom-6. De werkzaamheden aan de betreffende trams van het type 11G en 12G werden direct stilgelegd.

"De boodschap had een enorme impact", zegt Peter Buisman van het GVB. "Als je langdurig met deze stof in aanraking komt, kunnen de gevolgen namelijk ernstig zijn." In het meest ernstige geval kunnen mensen die in aanraking met chroom-6 komen longkanker krijgen.

In 2016 werd ook chroom-6 gevonden op trams

Tijdens het renoveren van de Oostlijn werd in 2016 ook chroom-6 gevonden. Toen werd het aangetroffen in de verf op trams van het type 11G. en 12G.

Het GVB vindt desondanks niet dat ze op wat voor manier dan ook tekort is geschoten. Buisman: "In mei heeft de Rijksvastgoeddienst samen met ProRail al de protocollen aangescherpt. Wij volgen die. Op basis van die nieuwe protocollen hebben we ook die nieuwe meting gedaan die vervolgens weer chroom-6 heeft vastgesteld. Dat betekent dus dat we maximale bescherming aan ons personeel moeten bieden en dus zijn onze veiligheidsmaatregelen aangescherpt."

De uitslag van het onderzoek op de GVB-locatie in Diemen volgt waarschijnlijk later deze week. Wanneer de werkzaamheden aan de trams eventueel weer hervat wordt, is nog niet duidelijk.