Tientallen activisten die maandag weigerden te vertrekken uit de Lutkemeerpolder, worden door de politie verwijderd. De activisten, die protesteren tegen de komst van een groot bedrijventerrein, werden maandagochtend door de politie gesommeerd te vertrekken.

Toen maandagmiddag duidelijk werd dat de actievoerders niet vrijwillig zouden vertrekken, begonnen agenten zich voor te bereiden op de daadwerkelijke ontruiming. Deze is momenteel aan de gang.

De gemeente wil in de polder starten met de bouw van een bedrijventerrein, maar de actiegroep is daar fel op tegen. Zij willen de polder behouden zoals hij is.

Amsterdam wil de polder omvormen tot een bedrijventerrein met een mix van groen, horeca, stadslandbouw en andere maatschappelijke functies. Daarvoor moet zorgboerderij De Boterbloem, waar mensen met een psychiatrische, criminele of verslavingsachtergrond werken, voor februari vertrekken. Wel komt er een nieuwe zorgboerderij in het gebied.

De activisten hielden afgelopen weekend een oogstfeest in het gebied om aan te tonen hoe vruchtbaar de grond in de polder in Amsterdam Nieuw-West is.