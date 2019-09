De hiv-preventiepil PrEP is vanaf maandag te krijgen bij GGD's in Amsterdam.

Terwijl GGD's in de rest van Nederland de pillen sinds 1 augustus mogen verstrekken, liet Amsterdam nog een maandje op zich wachten.

PrEP is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar wel een verhoogd risico lopen.

Niet iedereen kan zich de hiv-preventiepil veroorloven. Voorheen waren de pillen erg prijzig. Dankzij een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid komt daar nu verandering in. Amsterdammers kunnen vanaf maandag PrEP voor minder dan 8 euro per maand krijgen bij de GGD.

"Dit middel is niet voor iedereen die homoseksueel is. Het is wel bedoeld voor mannen die seks hebben met mannen, maar niet altijd een condoom gebruiken", legt Elske Hoornenborg van GGD Amsterdam uit. "Of zij die recent een seksueel overdraagbare aandoening hebben gehad. Zij zouden zich met PrEP extra kunnen beschermen tegen hiv."

2.200 mensen kunnen gebruik maken van subsidie

Dat lijkt goed nieuws, maar er zijn ook zorgen. Slechts 2.200 cliënten kunnen gebruikmaken van de regeling. "In Amsterdam denken we dat ongeveer 3.000 mensen PrEP nodig hebben en willen gaan gebruiken. Dat is een stuk meer", stelt Hoornenborg.

In het buitenland is het beter geregeld, bevestigt wethouder Simone Kukenheim van Zorg. De vertraging in Nederland komt vooral omdat het ministerie lang wachtte op het onderzoek van de Gezondheidsraad.

Bepaalde groepen krijgen prioriteit

Door de beperkte capaciteit moet de GGD keuzes maken. Bepaalde groepen krijgen daarbij prioriteit. Het gaat om mensen die jonger zijn dan 25 jaar, geen zorgverzekering hebben, of mensen met een migratieachtergrond uit een niet-westers land.

Wie daardoor buiten de boot valt, wordt doorverwezen naar de huisarts. Daar kost het middel zo'n 50 euro per maand. "Er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen betalen. Dan gaan ze online kopen, of van mensen pillen lenen. Dat maakt het heel gevaarlijk, eigenlijk voor iedereen", denkt aids-activist Richard Keldoulis.

Wethouder Kukenheim hoopt dat de situatie nog verbetert. "We hebben zelf een breed programma wat betreft voorlichting. Daarnaast blijven we in gesprek met het Rijk, om aan te geven dat we het belangrijk vinden om meer mensen te bedienen", stelt ze.