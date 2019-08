De brandweer en bouwinspecteurs hebben vrijdagmiddag met de hulp van de politie een bouwinspectie afgedwongen bij het Cornelius Haga Lyceum, nadat de inspectie donderdag geweigerd werd.

In een brief aan de gemeenteraad kondigde onderwijswethouder Marjolein Moorman al aan dat ze de politie zou gaan inzetten, om toegang tot de school te krijgen. Een woordvoerder van de wethouder laat weten dat de inspectie succesvol is verlopen en dat er een rapport wordt opgesteld.

De gemeente kondigde de bouwinspectie aan, nadat de directeur van het Haga, Soner Atasoy, begin deze week bekend maakte dat er interne aanpassingen gedaan waren aan het schoolgebouw. Op die manier wil het Haga plek bieden aan het groeiend aantal leerlingen.

Door ruimtes in het Haga Lyceum anders in te delen, zijn er vijf extra klaslokalen bijgekomen. Een ruimte waar een keuken in stond, is bijvoorbeeld een lokaal geworden. Een gebedsruimte voor meisjes, is ook een lokaal geworden. Volgens Atasoy gaat het allemaal om aanpassingen waarvoor geen vergunning nodig is.

Veiligheid leerlingen

Moorman liet eerder weten dat de inspectie nodig is om de veiligheid van de leerlingen te kunnen waarborgen. Zo is er vandaag gekeken naar de brandveiligheid, constructieve veiligheid en luchtkwaliteit in het gebouw.

Het Haga en de gemeente liggen al langer met elkaar overhoop, onder andere over de uitbreiding van de school. Zo bood de gemeente de school een tweede pand aan. Atasoy noemde die oplossing 'een dolksteek'. Volgens hem was het onmogelijk om op korte termijn op twee locaties les te gaan geven.

Wanneer het rapport van de bouwinspectie en brandweer klaar is, is nog onduidelijk.