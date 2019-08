Het GVB laat onderzoeken in hoeverre werknemers van werkplaatsen zijn blootgesteld aan de giftige stoffen chroom-6 en lood. Donderdag werd bekend dat de stoffen in de verf van twee type trams zijn aangetroffen, waarna werkzaamheden aan de trams per direct zijn stilgelegd.

In de werkplaatsen in Diemen en aan de Havenstraat wordt al sinds maart 2018 gewerkt aan het opknappen van oude 11G- en 12G-trams. De giftige stoffen kunnen vrijkomen bij werkzaamheden als lassen, slijpen en schuren.

"Er werd vanuit gegaan dat het in een hele serie trams niet aanwezig zou zijn, nu blijkt dat dit per plaats en per wagen kan verschillen. In principe moeten we iedere tram gaan testen", aldus de woordvoerder van het GVB.

Het GVB wist dat er chroom-6 en lood aanwezig zijn in de verf die aan de voorkant van de trams is gebruikt. Na het nemen van verfmonsters blijkt nu ook dat de stoffen in de verf aan de zijkanten van de trams kunnen zitten. Na het eerste onderzoek werden de werkzaamheden stilgelegd, laat een GVB-woordvoerder weten. Een second opinion heeft de onderzoeksresultaten vervolgens bevestigd.

Onderzoek naar gezondheid personeel

Het personeel in de werkplaatsen is woensdag geïnformeerd. Het bedrijf werkte na de vondst van chroom-6 bij de renovatie van de Oostlijn al met extra beschermingsmaatregelen, zoals ademhalingsmaskers, een overall en handschoenen. Maar het is onduidelijk of deze maatregelen voldoende beschermen tegen chroom-6. Een gespecialiseerd bureau doet hier nu onderzoek naar.

Hoeveel medewerkers er door jaren heen aan de trams hebben geschuurd of gelast, moet ook worden uitgezocht. De woordvoerder laat verder weten dat er sinds maart 2018 aan één tram per maand is gewerkt.

Het opknappen van de trams loopt door het stilleggen van het werk vertraging op. Hoeveel vertraging dit is weet het GVB nog niet. Het werk wordt pas hervat als er een nieuwe en veilige werkwijze is.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat het GVB de werkzaamheden stillegde na een second opinion. De vervoerder heeft laten weten dat dit gelijk na de conclusie van het eerste onderzoek gebeurde. De tekst is aangepast.