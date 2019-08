Ter nagedachtenis aan de teruggekeerde Joden die een “kille en onbarmhartige’ behandeling ontvingen in een repatriëringscentrum onder station Amsterdam Centraal, is vrijdag een gedenkplaquette onthuld.

De plaquette heet Herinnering, meldt de Nederlandse Spoorwegen (NS) en is te vinden in de Oosttunnel bij de ingang aan de IJ-zijde. Initiatiefnemer Moshé Zwarts en president-directeur van de NS Roger van Boxtel hebben de steen onthuld.

De joden werden direct na de Tweede Wereldoorlog opgevangen in een repatriëringscentrum in de catacomben van het station. Zwarts was een van hen, samen met zijn ouders. De tekst op de steen is deels gebaseerd op zijn persoonlijke herinneringen.

"De heer Zwarts heeft NS een brief gestuurd waarin hij ferm beklag deed over de ontvangst van hem en zijn familie na terugkomst uit Bergen-Belsen. Na intensieve gesprekken ben ik blij dat we hier samen kunnen staan en tot een mooie vorm en tekst zijn gekomen om de herinnering aan het leed van toen, een plek te geven op dit station", aldus Van Boxtel.

NS noemt de medewerking aan de deportaties in de Tweede Wereldoorlog door speciale treinen te leveren een "zwarte bladzijde in de geschiedenis van het bedrijf".