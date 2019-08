Binnenland Politie ziet drugscriminaliteit in Amsterdam, maar wil meer slagkracht In een woensdag uitgelekt rapport wordt een grimmig beeld van de drugscriminaliteit in Amsterdam geschetst: criminelen zouden nagenoeg vrij spel hebben, onder meer doordat de politie en justitie slechts "korte klappen" uitdeelt. De politievakbonden herkennen de problematiek en kijken naar het kabinet voor hulp.