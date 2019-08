De eerste helft van 2019 heeft opnieuw een record opgeleverd voor de Amsterdamse haven. Nooit eerder werd in een half jaar 45,4 miljoen ton aan goederen overgeslagen in de haven.

Hiermee wordt een passend vervolg gegeven aan het recordjaar 2018. Toen werd 82,3 miljoen ton aan goederen overgeslagen. Met overslag wordt bedoeld dat goederen van het ene vervoersmiddel worden overgezet naar een ander vervoersmiddel.

In het geval van de Amsterdamse haven van een boot naar bijvoorbeeld een vrachtwagen of de trein.

De stijging van ruim 12 procent ten opzichte van het vorige halfjaar komt door een stijging van zowel natte bulk (vloeibare goederen), als droge bulk. De stijging in droge bulk is het gevolg van meer overslag van vooral steenkool (23 procent stijging) en granen (21 procent).

Vooral de stijging de steenkooloverslag is opvallend. Zo publiceerde Havenbedrijf Amsterdam in 2017 een strategisch plan 2017-2021 waarin ervan werd uitgegaan dat in 2030 geen steenkool meer zou worden overgeslagen in de Amsterdamse haven.

Dat de hoeveelheid steenkooloverslag nu toch gestegen is, komt volgens het Havenbedrijf door de export naar niet-traditionele markten, zoals India en het Middellands Zeegebied en de gunstige prijsomstandigheden van steenkool.

De stijging is volgens het bedrijf naar verwachting niet structureel. De stijging moet volgens het Havenbedrijf dan ook gezien worden in de context van de sterke daling van de afgelopen jaren. Desalniettemin is de Amsterdamse haven nog steeds de op een na grootste kolenhaven van Europa.