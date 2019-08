Een 49-jarige man is donderdag veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor de verkrachting van een vrouw in 1997 in het Vondelpark. Ook moet de man zich verplicht psychologisch laten behandelen en krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar.

In de herfst van 1997 werden er meerdere verkrachtingen gepleegd in het Vondelpark. De 49-jarige man werd toen al opgepakt voor de verkrachtingen, maar het kwam niet tot een rechtszaak. Twintig jaar later haalde de politie het dossier van de zedendelicten weer van de plank.

Dit keer werd er vergelijkend DNA-onderzoek verricht op sperma dat in het lichaam van het slachtoffer was aangetroffen, wat een match opleverde met het DNA van de man. Het OM besloot de man daarna wel te vervolgen. Voor verkrachting geldt geen verjaringstermijn.

De man werd alleen vervolgd voor één verkrachting en niet voor de andere zaken. Het Openbaar Ministerie vermoedt wel dat hij daar ook verantwoordelijk voor is, maar heeft hier geen bewijs voor kunnen vinden.

'Consequenties voor de strafmaat'

"Hoewel de rechtbank zich realiseert dat een ernstig feit als verkrachting ook na 22 jaar nog steeds veel impact heeft op de maatschappij en kan hebben op een slachtoffer, moet een dergelijke overschrijding van de redelijke termijn, doordat het OM de zaak al die jaren heeft laten liggen, consequenties hebben voor de strafmaat", laat de rechtbank weten.

Het Openbaar Ministerie eiste twee jaar gevangenisstraf.