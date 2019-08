Het Cornelius Haga Lyceum heeft woensdag bouwinspecteurs van de gemeente Amsterdam de toegang tot het schoolgebouw ontzegt, meldt een woordvoerder van de gemeente.

De bouwinspecteurs brachten woensdagmiddag een bezoek aan de school. Volgens de gemeente was het bezoek aangekondigd en liet de directie mondeling weten dat de inspecteurs geen toegang kregen.

De gemeente Amsterdam en de middelbare school liggen al langer met elkaar in conflict over het schoolgebouw en de lesruimtes. Er moeten extra lokalen komen voor leerlingen, maar de partijen zijn het oneens over wie de lokalen moest bouwen.

Eerder deze week liet het Amsterdamse lyceum weten een oplossing te hebben gevonden voor het ruimtegebrek, namelijk door het herindelen van het pand. Inspecteurs van de gemeente brachten woensdag, naar aanleiding van nieuwsberichten over deze herindeling, een bezoek aan het gebouw om de veiligheid van de verbouwing te controleren.

De gemeente Amsterdam laat aan NU.nl weten vervolgstappen te willen zetten. "We stellen de onderwijsinspectie en het ministerie van OCW op de hoogte van de gang van zaken."

Directeur Haga: 'Toegang was niet nodig'

Directeur Atasoy geeft aan AT5 toe de bouwinspecteurs geen toegang te hebben verleend. Volgens hem is dat ook helemaal niet nodig.

"Er heeft geen verbouwing plaatsgevonden, alleen een herindeling. Bovendien kregen we een brief dat er onafhankelijke bouwinspecteurs langs zouden komen, maar die blijken gewoon door de gemeente te zijn gestuurd."

De directeur geeft aan dat hij de bouwinspecteurs naar de "wettelijke grondslag van hun komst" gevraagd heeft. "Er was voor hen helemaal geen reden om langs te komen. En als je toch zo graag naar binnen wilt, kun je ook gewoon de politie bellen, in plaats van meteen de media weer te bellen. Dan kunnen we je echt niet tegenhouden."