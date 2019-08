De 25-jarige automobilist uit Monnickendam die betrokken was bij het ongeluk in de Eerste Oosterparkstraat waarbij een 35-jarige vrouw op een bakfiets om het leven kwam, is officieel aangemerkt als verdachte. De man wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De man wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop. Dat heeft de officier van justitie bepaald op basis van de eerste onderzoeksresultaten. De man is maandag door de politie verhoord.

Het ongeluk gebeurde zondagavond. De vrouw werd rond 20.00 uur van achter op het fietspad aangereden, waardoor ze werd gelanceerd en ernstig gewond raakte. De auto kwam tegen een boom tot stilstand.

De fietser en automobilist werden naar een ziekenhuis overgebracht. De fietser overleed die nacht aan haar verwondingen. De automobilist verkeert buiten levensgevaar.

Bij hem is bloed afgenomen om te controleren op drank- en drugsgebruik. De onderzoeksresultaten laten nog op zich wachten, aldus de politie.

De rechter-commissaris bepaalt dinsdag of de automobilist moet worden vastgehouden of dat hij het onderzoek in vrijheid mag afwachten.