Verschillende rijstroken op de A4 en A8 zijn dinsdagochtend tijdelijk afgesloten geweest door meerdere ongelukken.

Rond 6.45 uur kwam een motorrijder ten val in de Coentunnel, waarna de rechter tunnelbuis werd afgesloten. De motor zat vast onder een ander voertuig. Over het letsel van de motorrijder is nog niets bekend. Vanwege het ongeval was tijdelijk alleen de linker tunnelbuis in de richting van Amsterdam geopend.

Ook op de A4 nabij knooppunt De Nieuwe Meer was een ongeluk gebeurd. Daar waren twee rijstroken dicht. De vertraging liep rond 8.00 uur op tot meer dan een uur.

Het verkeer op de A8 vanuit Westzaan en op de A7 vanuit Hoorn stond eveneens muurvast. Verkeer vanuit Purmerend moest rekening houden met bijna een uur vertraging. Vanuit Zaandam was dat ruim een half uur.

De Coentunnel werd rond 8.30 uur weer vrijgegeven, waardoor files op de A10, A8 en A7 konden oplossen.