Het Cornelius Haga Lyceum heeft met het herindelen van het pand zelf een oplossing gevonden voor het ruimtegebrek, meldt NRC maandagavond op basis van een rondleiding door de school.

De directeur van de school, Soner Atasoy, heeft de bibliotheek en meisjesgebedsruimte op een van de gangen veranderd in lesruimtes vrij lezen en scheikunde. De kantine is omgevormd tot een lokaal voor culturele en kunstzinnige vorming. In de ruimte daarnaast zal Franse les worden gegeven.

Tot slot heeft de schooldirecteur de ontspanningsruimte voor meisjes samengevoegd met het kopieerhoek tot een lokaal voor zogenoemd burgerschaponderwijs, schrijft NRC.

De gemeente Amsterdam en het schoolbestuur stelden vorig jaar beide dat er extra leslokalen moesten komen voor zeker 129 nieuwe leerlingen. De partijen waren het echter oneens over wie de lokalen moest bouwen en bestreden elkaar in de rechtbank.

Verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman kwam met het plan om een deel van het Haga Lyceum in het oude gebouw van het Reinaert in Bos en Lommer te huisvesten. De schooldirecteur vond dat gebouw echter onvoldoende en stemde niet in met het plan.

Met het herindelen van het pand heeft de school nu voor een eigen oplossing gezorgd. NRC meldt dat de wethouder nog niet van de herindeling weet en het nader zal bestuderen.