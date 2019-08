De organisatie van SAIL 2020 zoekt nog tweeduizend vrijwilligers, bleek maandagavond tijdens de aftrap van het evenement, waarbij ook de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema aanwezig was.

SAIL is het grootste publieksevenement van Nederland. "We hoeven niet te groeien in het aantal bezoekers. Met 2,3 miljoen bezoekers in 2015 was het omvangrijk genoeg. We zoeken daarom een verdiepingsslag", aldus SAIL-directeur Reineke Boot.

Het thema voor de tiende editie van het evenement is SAIL verbindt de hele wereld. Boot: "We brengen schepen en bemanningen van over de hele wereld naar Amsterdam. Het is een verhardende, polariserende wereld. We willen SAIL aangrijpen om mensen bij elkaar te brengen en respect voor elkaars culturen te laten zien."

De eerste boten varen naar verwachting 12 augustus 2020 Amsterdam binnen.