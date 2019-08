Het aantal mensen dat in het OLVG terechtkwam met klachten door lachgasgebruik is in vergelijking met vorig jaar verdriedubbeld. In 2018 ontving het ziekenhuis nog vier mensen met dergelijke klachten, dit jaar zijn dat er tot nu toe twaalf, meldt neuroloog Vincent Kwa.

Volgens Kwa zijn de ernstige gevolgen van langdurige consumptie van lachgas onderbelicht. "Voor een individu kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Het varieert van tintelingen en gevoelloosheid in de armen en benen tot aantasting van het ruggenmerg en zelfs blijvende verlamming."

"Er kwam hier een tijd geleden een patiënt binnen met verlammingen van de benen", vertelt Kwa. "We wisten eerst niet wat er aan de hand was, tot een vriend van hem vertelde dat hij meer dan driehonderd lachgaspatronen per dag gebruikte."

De jongen had volgens de neuroloog veel te weinig vitamine B12 in zijn lichaam, wat een gevolg is van veelvuldig lachgasgebruik. Kwa: "Dat geeft op z'n beurt weer een beschadiging in het zenuwstelsel. In het ergste geval heb je hetzelfde ziektebeeld als een dwarslaesie."

De patiënt is inmiddels na revalidatie weer op de been, maar zal nooit meer zo goed kunnen lopen als voorheen.

Lachgas valt sinds 2016 onder Warenwet

Lachgas viel voor 2016 onder de Geneesmiddelenwet, maar omdat het geen therapeutische werking zou hebben valt het sinds een paar jaar onder Warenwet. Daardoor is het makkelijk te verkrijgen.

Kwa ziet het liefst dat dit teruggedraaid wordt. "Ik denk dat een verbod een van de manieren is om het gebruik in te dammen. Het zou in elk geval moeilijker te verkrijgen moeten zijn."