In een pand aan de Tolstraat in De Pijp in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Een bewoner alarmeerde de brandweer nadat er vlammen en rook te zien waren.

Het pand wordt gerenoveerd en bouwmaterialen die daarvoor in het gebouw liggen, vlogen rond 22.00 uur in brand. Er was toen niemand aanwezig.

Omwonenden hebben de bewoners van de bovenwoning gewaarschuwd. Zij konden veilig het pand verlaten.

Er zijn geen gewonden gevallen en de brandweer heeft het vuur kunnen blussen.