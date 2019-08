Een fietser is donderdag rond 11.00 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een busje in de Zeeburgerstraat in Amsterdam.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ter ondersteuning kwam ook een traumahelikopter ter plaatse.

Het is nog onbekend wat voor letsel de fietser precies heeft opgelopen. De bestuurder van het busje is ongedeerd. Het raam van het voertuig is behoorlijk beschadigd.

De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet verder onderzoek naar de aanrijding.