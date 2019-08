Het college van burgemeester en wethouders (college van B en W) is gestart met het opzetten van een onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een kabelbaan over het IJ in Amsterdam.

Dit bevestigt een woordvoerder van wethouder Sharon Dijksma van Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit donderdag aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf. De kabelbaan wordt geen attractie, maar moet volgens de initiatiefnemers gaan dienen als een nieuwe, elektrische openbaarvervoermethode.

Bij de raadsvergadering van woensdag 10 juli heeft de meerderheid van het college een motie aangenomen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een kabelbaan over het IJ.

Het stadsbestuur is nu begonnen met de opstart van het onderzoek. Er wordt onder meer gekeken naar de taak- en kostenverdeling en een planning. "Op basis van de resultaten van dit onderzoek gaat het college definitief besluiten of er wel of geen kabelbaan komt", aldus de woordvoerder.

Wanneer het onderzoek afgerond zal zijn, is nog niet bekend.

Kabelbaan startte in 2014 als burgerinitiatief

IJbaan startte in 2014 als burgerinitiatief. Een jaar later werd het idee "kansrijk" genoemd door de expertcommissie van het gemeentelijk onderzoek Sprong over het IJ.

Door middel van een crowdfundingcampagne kon vervolgens een eerste haalbaarheidsonderzoek georganiseerd worden.

In 2016 zegde de gemeente haar medewerking toe aan een vervolgonderzoek en maakte bekend een "bescheiden" financiële bijdrage te willen leveren. Ook kreeg het initiatief steun van de Haven van Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam.