De oppositiepartijen in de gemeenteraad hebben verontwaardigd gereageerd op de antwoorden die wethouder Udo Kock dinsdag gaf in een brief over de crisis bij het Afval Energie Bedrijf (AEB).

Met de brief reageerde het college op het verzoek van de politieke partijen om helderheid te geven over de kwestie.

Uit de brief wordt duidelijk dat het stilleggen van vier van de zes verbrandingslijnen de stad veel geld kost en dat bij faillissement de stad zo'n kwart miljard euro kwijt is. Het goede nieuws is dat de vier verbrandingslijnen technisch gezien binnen een half jaar weer in bedrijf kunnen zijn.

Marianne Poot (VVD) is blij dat er in ieder geval stappen worden genomen om uit te zoeken hoe deze mogelijkheid in de praktijk moet worden gebracht. "Ondanks het feit dat ik weet dat dit ook weer heel veel geld gaat kosten. Het is tijd voor een definitieve oplossing."

Oppositie wil weten hoe crisis tot stand kwam

De oppositie wil echter vooral weten hoe deze crisis tot stand kwam. In 2015 vroeg de Partij van de Ouderen (PvdO) al een onderzoek aan naar de situatie bij het AEB naar aanleiding van een vernietigend rapport van de Rekenkamer. "Je schrikt werkelijk als je de rapporten van oud-medewerkers leest", zegt Wil van Soest van de PvdO.

Dit onderzoek kwam er niet, want het is beleid van de stad bij bedrijven waar het grootaandeelhouder is dat ze zich niet bemoeit met de dagelijkse gang van zaken. De PvdO vindt dat de gemeente als aandeelhouder verantwoordelijk blijft en vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren en waar de controle van de gemeenteraad is gebleven.

Partijen zeggen alleen op de hoogte te worden gehouden via media

Ook zijn de partijen niet te spreken over de manier waarop het college informatie over de crisis verstrekt. Zij zouden alleen op de hoogte worden gehouden via de krant en via de media.

"Dat irriteert mij mateloos, om eerlijk te zijn", zegt Poot. "Ik vind in dit soort belangrijke zaken - en zeker als je kijkt hoeveel geld hiermee gemoeid is van de Amsterdammer - dat wij die informatie als raadsleden eerst moeten ontvangen voordat het in de krant staat."