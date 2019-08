De gemeente Amsterdam wil voorkomen dat zondag een daklozencamping wordt opgebouwd in het Vondelpark. Donderdag buigt de voorzieningenrechter zich over de zaak.

De camping is een initiatief van activist Frank van der Linde, die zelf ook dakloos is. Volgens Van der Linde is er te weinig opvang in Amsterdam. Om aandacht te vragen voor het probleem is hij van plan een camping in het Vondelpark te bouwen.

Het openingsfeest zou zondag plaatsvinden. Burgemeester Femke Halsema heeft in een brief laten weten dat zij niet wil dat het evenement wordt doorgezet.

"Op 16 augustus heb ik u medegedeeld dat het niet is toegestaan om zonder vergunning of ontheffing een evenement te houden, objecten in het park te plaatsen en op de openbare weg te overnachten", schrijft zij in een brief aan de initiatiefnemer. De gemeente legt Van der Linde een dwangsom op van 10.000 euro als hij het plan toch doorzet.