Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders heeft aangifte gedaan na meerdere gelekte stukken over de problematiek bij het Afval Energie Bedrijf (AEB).

De Telegraaf schreef in juli dat de gemeente Amsterdam tientallen miljoenen euro's zou moeten investeren om een crisis bij de AEB te voorkomen. De krant baseerde dit nieuws op geheime stukken die tijdens een besloten vergadering waren gedeeld.

Omdat er volgens het college sprake was van een lek, is er op 15 juli aangifte gedaan. De politie is een onderzoek gestart.

Het college benadrukt dat het publiceren van geheime stukken strafbaar is. Het Openbaar Ministerie (OM) moet bepalen of iemand strafrechtelijk zal worden vervolgd. "De werkgever bepaalt of er personele gevolgen zijn voor de verantwoordelijke personen", aldus het college.



Ook op AT5 verscheen een artikel over het AEB op basis van geheime stukken. De gemeente had die informatie onbedoeld zelf gedeeld in een sheet. De dia was zichtbaar bij het terugkijken van de openbare raadsvergadering. Volgens het college zijn de dia's hierna direct uit de uitzending knipt.