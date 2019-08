Binnenland 'Amsterdams coldcaseteam bekijkt DNA-onderzoek in Deventer moordzaak' Een coldcaseteam van de Amsterdamse politie is op de Deventer moordzaak gezet, schrijft De Stentor zaterdag. Het specialistische rechercheteam heeft van de Hoge Raad in Den Haag opdracht gekregen om het DNA-onderzoek, dat tot de veroordeling van Ernest Louwes leidde, nog een keer te bekijken.