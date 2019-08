Een vierjarige jongen die zaterdag alleen rondfietste in Amsterdam, heeft ruim 2,5 uur bij de politie gezeten zonder dat iemand zijn vermissing had gemeld.

De Amsterdamse politie werd omstreeks 15.30 uur getipt door iemand die het kind alleen had zien fietsen in de Rivierenbuurt.

Agenten pikten de jongen vervolgens rond 16.20 uur op in de omgeving van de Maasstraat en verzonden een melding via Burgernet.

Het kind was huilerig en moeilijk aanspreekbaar en reageerde op directe vragen alleen met 'ja' en 'nee'. Hij kon niet duidelijk maken waar hij woonde. De politie besloot vervolgens om "op goed geluk" rond te rijden met de jongen, aldus een woordvoerder.

De jongen werd uiteindelijk door iemand op straat herkend, waardoor de familie van het kind kon worden achterhaald waar hij rond 19.00 uur werd afgeleverd.

De politie heeft het incident gemeld bij Jeugdzorg.

Verbetering: Wij meldden eerder dat 'het kind niet heel goed Nederlands sprak en niet duidelijk kon maken waar hij woonde'. Die bewoording was wat kort door de bocht en hebben we na contact met de Amsterdamse politie inmiddels aangepast. Ook de zin 'hij is in totaal zo'n vier uur bij de politie geweest' is niet accuraat gebleken.