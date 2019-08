De openwaterzwemwedstrijd die zondag zou plaatsvinden in de Bosbaan is afgelast omdat de E. colibacterie, beter bekend als de poepbacterie, daar in het water is aangetroffen.

Vorig jaar had de zwemvereniging OEZA ook al te maken met tegenslag, toen vanwege blauwalg.

"Vorig jaar toen we de ONK organiseerden, hebben we een alternatieve locatie weten te regelen. Maar nu, met nog één dag voor de boeg, gaat dat niet lukken", schrijft de organisatie.

De Bosbaan is een topsportlocatie voor de roei- en kanosport en is ook een populaire visplek onder hengelaars. Het is geen officiële zwemlocatie, maar enkele keren per jaar wordt er wel een openwaterzwemwedstrijd georganiseerd.

Voorlopig wordt er geen toestemming gegeven om in de Bosbaan te vissen. De Bosorganisatie houdt de komende periode de kwaliteit van het water in de gaten.