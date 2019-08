Hoofdcommissaris Frank Paauw van de Amsterdamse politie zegt dat de aanhouding van de vijftienjarige zoon van burgemeester Femke Halsema niet in de doofpot is gestopt. Dit schrijft hij in een intern bericht aan alle Amsterdamse agenten.

"Als hoofdcommissaris, politieman, collega, sta ik voor een neutrale en onafhankelijke politie", schrijft Paauw.

"De manier waarop de aanhouding van de vijftienjarige zoon van burgemeester Halsema woensdag naar buiten is gekomen en de suggestie dat er een doofpot zou zijn raakt me daarom. Het in De Telegraaf geschetste beeld herken ik pertinent niet."

De Telegraaf meldde woensdagochtend dat de zoon van Halsema vorige maand was gearresteerd voor een gewapende inbraak. Volgens de krant was er binnen de politie "groot ongenoegen" over het feit dat de aanhouding in de doofpot zou zijn gestopt.

Paauw: 'Verwijt is niet terecht'

Paauw meldt woensdag dat hij het verwijt dat "alles onder de pet gehouden moest worden" niet terecht vindt.

"Het verwijt dat politie en OM dit willen verzwijgen, werp ik verre van me. Heb jij het gevoel dat er iets niet klopt, zit je iets dwars, klop dan aan bij je leidinggevende, een vertrouwenspersoon, of bij mij persoonlijk. Spreek me eerst aan, kijk me in de ogen, zoals collega’s dat in mijn optiek onderling horen te doen."

De politie maakte eerder op de dag al bekend een integriteitsonderzoek te doen. Met het onderzoek hoopt de politie te achterhalen welke agent of agenten informatie hebben gelekt.