Amsterdam

Zoon Halsema in juli opgepakt voor inbraak, burgemeester reageert in brief

De vijftienjarige zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is op 14 juli opgepakt door politieagenten . De aanhouding wordt in De Telegraaf bevestigd door de woordvoerder van Halsema en advocaat Peter Plasman. Halsema haalt woensdagochtend in een open brief flink uit naar de krant.