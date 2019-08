De voltallige gemeenteraad wil in debat over maatregelen tegen de vele schietpartijen in Amsterdam. In de laatste vier dagen vonden vijf schietincidenten plaats in de hoofdstad.

Dat maken de fractieleiders bekend in een gezamenlijk statement. "Vuurwapens en geweld passen niet in onze stad. We willen daarom onze afschuw uitspreken over het toenemend geweld."

De volksvertegenwoordigers menen dat de incidenten een groot negatief effect hebben op Amsterdam. "Deze geweldsincidenten hebben vanzelfsprekend enorme impact op de betreffende buurten, de bewoners en de stad als geheel. Bewoners van Amsterdam moeten zich veilig kunnen voelen."

In de afgelopen vier dagen waren er drie schietpartijen in Amsterdam-Zuidoost (waarvan een met dodelijke afloop), een in Geuzenveld en een in De Baarsjes. Daarnaast vond er een geweldsincident plaats in IJburg en werd er een handgranaat aangetroffen in Zuidoost.

Debat zal plaatsvinden op 5 september

Tijdens de commissievergadering van 5 september zal er gedebatteerd worden over de incidenten. De fractievoorzitters willen van burgemeester Femke Halsema weten welke maatregelen er worden genomen om het geweld tegen te gaan.

De politie weet niet waar de toename van het geweld vandaan komt. Voorlopig wordt er niet uitgegaan van een verband tussen de verschillende incidenten.