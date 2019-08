Een woning in de Cornelis Aarnoutsstraat in Amsterdam-Zuidoost is maandag op last van de burgemeester gesloten nadat in het pand harddrugs waren aangetroffen.

De politie trof de drugs op 30 juli aan in de woning in de wijk Gein. Daarnaast werd een 'grote hoeveelheid' contant geld ontdekt.

De drugs waren waarschijnlijk bedoeld om te verhandelen. In de woning waren middelen om de drugs te versnijden, een weegschaal, sealzakken en verpakkingsmateriaal aanwezig.

De woning is vooralsnog voor drie maanden gesloten.