De schildering met daarop de afbeelding van Matthijs de Ligt op de muur van station Amsterdam Muiderpoort is in opdracht van de NS verwijderd. Het kunstwerk was gemaakt door Kamp Seedorf.

De schildering is volgens de NS verwijderd omdat het stationsgebouw een rijksmonument is. "We hebben een zorgplicht voor het gebouw en daarom is het weggehaald", aldus een NS-woordvoerder.

De 5 meter hoge afbeelding van een scorende De Ligt tijdens de eerste halve finale tegen Tottenham Hotspur was vanaf 30 april te zien vanaf perron 2. De NS heeft het werk een paar maanden laten staan "vanwege de euforie van dat moment en uit waardering voor het spel van Ajax."

Maar uiteindelijk moest het werk wijken, en is het van de muur gehaald.

NS hoopt dat Kamp Seedorf voortaan contact opneemt

De NS zegt het zelf ook zonde te vinden en hoopt dat de mensen van Kamp Seedorf een volgende keer contact met ze opnemen. "Dan kunnen we van tevoren kijken of het een plek is waar zo'n kunstwerk zou kunnen en als dat niet zo is kunnen we misschien meedenken over een andere mooie plek".

De Ligt (20) is inmiddels speler van Juventus.