Wijkagent Marcel Kunst waarschuwt hondenbezitters voor drugs in Amsterdamse parken. Een hond werd onlangs ziek na het eten van drugs in het Sloterpark.

De wijkagent heeft ook berichten over incidenten in andere parken, waaronder het Flevopark, gezien.

Dat honden in parken resten van drugs binnenkrijgen, is volgens een politiewoordvoerder een bekend fenomeen, dat al "enige jaren" speelt. Het is onduidelijk hoeveel honden onwel zijn geworden door drugs, omdat dit niet apart door de politie wordt geregistreerd.

Amsterdamse dierenartsen trokken in 2015 al aan de bel over poep van drugsgebruikers die door honden werd opgegeten. Vaak zijn de drugs afkomstig van festivalgangers of van junks.

"Het zijn vooral labradors die graag mensenpoep eten. Ze duiken de bosjes in en voordat je het weet hebben ze het in hun mond", vertelde een dierenarts destijds.