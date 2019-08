Agenten in een politieauto hebben in de nacht van zondag op maandag een achtervolging op twee gemaskerde scooterrijders moeten staken, nadat zij in botsing kwamen met een betonblok in Amsterdam Nieuw-West.

Rond 3.15 uur zagen agenten twee personen met bivakmutsen op een scooter rijden bij Plein '40-'45. Agenten vertrouwden het niet en gaven de mannen een stopteken. Het tweetal ging er vervolgens vandoor.

De achtervolging die volgde, eindigde voor de agenten niet met een aanhouding, maar met een botsing tegen een betonblok op de Joris van de Bergweg in Nieuw-West. De politieauto's die daarachter reden, konden volgens een getuige vanwege het ongeluk niet meer verder omdat de weg was versperd.

De scooterrijders wisten te ontkomen. Een politiehelikopter heeft vervolgens in de omgeving naar de twee verdachten gezocht. Enige tijd later is er op de Kromme Spieringweg in Zwanenburg een motorscooter met een geforceerd contactslot in de bosjes aangetroffen. Daarbij zouden volgens een getuige ook bivakmutsen en handschoenen zijn gevonden.

De twee verdachten, een achttienjarige man en een zestienjarige jongen, konden later worden aangehouden op de Schipholweg in Boesingheliede.