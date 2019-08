Amsterdam

Spoedeisende hulp OLVG Amsterdam vanaf 16.00 uur toch weer open

De Spoedeisende Hulp (SEH) van het OLVG in Amsterdam gaat zondag om 16.00 toch weer open na een eerdere brand. De huisartsenpost gaat een uur later open. Een ambulance nabij het ziekenhuis in stadsdeel Amsterdam Oost was in de nacht van zaterdag op zondag in brand gevlogen.