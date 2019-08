Amsterdam

Rechters van Amsterdamse rechtbank gaan zwaarder straffen bij wapendelicten

Rechters in Amsterdam leggen voortaan hogere straffen op voor delicten waarbij vuurwapens of handgranaten betrokken zijn. Daarmee willen zij een signaal afgeven in verband met de vele geweldsincidenten in de hoofdstad, bevestigt een woordvoerder namens de rechtbank in Amsterdam berichtgeving hierover in het AD.