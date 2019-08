De gemeente heeft in de Kop van Noord-Holland een derde tijdelijke stortlocatie gevonden voor de verwerking van bedrijfsafval. Eerder werd al bekend dat een gedeelte van het afval van het Afval Energie Bedrijf (AEB) gestort ging worden in Nauerna (Noord-Holland) en Lelystad (Flevoland).

Vanwege het stilleggen van vier van de zes verbrandingslijnen bij Afval Energie Bedrijf (AEB) dreigde de verwerking van het Amsterdams bedrijfsafval vast te lopen.

Met ingang van 19 augustus mag op de stortlocatie Wieringermeer in Hollands Kroon wekelijks maximaal 500 ton bedrijfsafval gestort worden. Het storten van bedrijfsafval is tijdelijk totdat het weer mogelijk is om het te verbranden.

Volgens de gemeente zorgen de stortlocaties ervoor dat de druk op de landelijke verwerking van afval verlicht wordt.

Kabinet kondigde importplafond aan

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) kondigde woensdag aan een importplafond voor het verbranden van buitenlands afval in te stellen. Dit houdt in dat er geen nieuwe contracten worden afgesloten om buitenlands afval in Nederland te verbranden.

Hiermee probeert de staatssecretaris de druk op de andere afvalverwerkers te verlichten.

'Plafond lost weinig tot niets op'

De afvalbedrijven waarschuwden daarop dat een importplafond weinig tot niets oplost, omdat daarmee de benodigde capaciteit pas over enkele maanden wordt vergroot. De Vereniging Afvalbedrijven wil dat de gemeente snel capaciteit opkoopt bij andere afvalbedrijven.

De gemeente zegt samen met het ministerie, provincies, gemeenten en afvalbedrijven in gesprek te blijven over oplossingen voor de korte en lange termijn.