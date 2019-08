Een persoon is in de nacht van woensdag op donderdag bij een poging tot straatroof in de Krijn Breurstraat in Slotermeer-Zuid lichtgewond geraakt.

Dit bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl.

Het slachtoffer, een Spaanse toerist, stapt met een groep vrienden rond 3.00 uur op Plein 40-45 uit een bus, waarna ze achtervolgd worden door twee jongens.

Ter hoogte van de Krijn Breurstraat wordt het 24-jarige slachtoffer belaagd door de twee daders. Hij wordt bedreigd met een mes en krijgt trappen en klappen tegen onder meer zijn hoofd en gezicht. De daders proberen zijn rugzak mee te nemen, maar dat lukt niet.

De politie zoekt twee daders

De verdachten zijn nog niet opgepakt. De politie meldt dat ze twee mannen zoeken. Het gaat om een persoon met een donker getinte huidskleur. Hij is tussen de 15 en 17 jaar oud, heeft een slank postuur en is rond de 1.75 meter lang. Hij had donkere kleding en zwart kort haar.

De tweede dader is een persoon met een licht getinte huidskleur van tussen de 18 en 20 jaar oud. Hij heeft een slank postuur en is tussen de 1.77 en 1.80 meter lang. Hij droeg een zwarte trui en had een capuchon op.

Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.